Geleneksel lezzetin izinde: Nefis şekerpare tarifi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:36

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan şekerpare, her lokmasıyla sizi sıcacık bir nostalji yolculuğuna çıkaracak lezzetlerden biridir. Mis gibi tereyağı ve ceviz içiyle hazırlanan yumuşacık hamuru, şerbetin tatlı kucaklamasıyla buluşur, sofralarınıza şekerparelerin eşsiz lezzetini taşır. Geleneksel bir tarife sadık kalarak hazırlanan bu şekerpare tarifi, evinizde kolayca uygulayabileceğiniz adımlarıyla sizi lezzetli bir yolculuğa davet ediyor.

Malzemeler:

Hamur İçin:

250 gram tereyağı veya margarin

1 su bardağı sıvı yağ

2 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım paket vanilin (isteğe bağlı)

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)

İç Harcı İçin:

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbet İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

Hamur Hazırlığı:

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını veya margarini bir kaba alın.

Üzerine sıvı yağı ekleyip karıştırın.

İçine yumurtaları, yoğurdu, vanilini (varsa) ve kabartma tozunu ekleyin.

Azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan Parçalar Alma:

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamurları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

İç Harcın Eklenmesi:

Her hamur topunun ortasına bastırarak çukur oluşturun.

İçine dövülmüş ceviz içinden koyun.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20-25 dakika)

Şerbet Hazırlığı:

Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu sıkarak şerbeti ocaktan alın.

Şerbetin İçine Atma:

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine sıcak şerbeti dökün.

Şerbetin hamura iyice çekmesi için biraz bekleyin.

Servis:

Şekerpareler soğuduktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar bekleyin.

Soğuyan şekerpareleri servis tabağına alabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Not: Şekerpare tarifi, kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Tarife vanilin, limon suyu gibi malzemeler ekleyebilir veya iç harca farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!