TEKNOFEST 2025 tarihi belli oldu. Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan TEKNOFEST yeri ve tarihi belli oldu. Peki, TEKNOFEST 2025 ne zaman? TEKNOFEST nerede?

TEKNOFEST 2025 NE ZAMAN, NEREDE?

17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.