TEKFONEST etkinlik takvimi 2025 yılında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında merak ediliyor. Peki, TEKNOFEST'e nasıl gidilir? TEKNOFEST İstanbul ücretli mi?

TEKNOFEST NE ZAMAN?

TEKNOFEST İstanbul, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak, 2025 yılında Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST ücretsizdir. TEKNOFEST’in resmi internet sitesinde kayıt yaptırarak etkinliğe katılabilirsiniz.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

Marmarayı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler" şeklinde ifade edildi. Metro'yu kullanacak ziyaretçiler için ise, "Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı üzerinden meydan ulaşabilir.