Telefon kullanımının verdiği zararları azaltmanın 5 yolu

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:32

Uzman Klinik Psikolog Yunus Emre Yıldız, akıllı telefonların bilinçsiz kullanımının zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen telefonlar, iletişim, bilgiye erişim ve eğlence gibi alanlarda hayatı kolaylaştırsa da uzun vadede kaygı ve depresyon gibi ciddi zihinsel sorunlara yol açabiliyor.







TELEFON KULLANIMININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Sürekli Bildirim Kaygısı: Telefonlardan gelen bildirimler, bireylerde “bir şeyleri kaçırma korkusu” (FOMO) yaratarak kaygı seviyesini artırıyor. Bu durum, iş ve okul performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Telefonlardan gelen bildirimler, bireylerde “bir şeyleri kaçırma korkusu” (FOMO) yaratarak kaygı seviyesini artırıyor. Bu durum, iş ve okul performansını olumsuz etkileyebiliyor. Sosyal Medya ve Kıyaslama Tuzağı: Sosyal medyada paylaşılan mükemmel hayat izlenimleri, bireylerde özgüven kaybı ve kendine memnuniyetsizlik duygusu yaratıyor. Özellikle gençler, bu kıyaslamalar nedeniyle depresif düşüncelere açık hale geliyor.

Sosyal medyada paylaşılan mükemmel hayat izlenimleri, bireylerde özgüven kaybı ve kendine memnuniyetsizlik duygusu yaratıyor. Özellikle gençler, bu kıyaslamalar nedeniyle depresif düşüncelere açık hale geliyor. Uyku Düzeni Bozukluğu: Telefon ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunu baskılayarak uyku düzenini bozuyor. Uyku kalitesindeki düşüş, kaygı ve depresyon riskini artırıyor.

Telefon ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunu baskılayarak uyku düzenini bozuyor. Uyku kalitesindeki düşüş, kaygı ve depresyon riskini artırıyor. Bağımlılık ve Zaman Yönetimi Sorunları: Telefon kullanımına bağımlılık, bireylerin zamanlarını verimli kullanmalarını engelleyerek suçluluk hissi yaratıyor ve tükenmişlik sendromuna zemin hazırlıyor.







KİMLER DAHA RİSK ALTINDA?

Araştırmalar, özellikle gençlerin ve yoğun iş temposunda çalışan bireylerin telefon kullanımının olumsuz etkilerine karşı daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Gençler sosyal medyada daha fazla zaman geçirirken, çalışan bireyler ise telefon üzerinden gelen iş talepleri nedeniyle yüksek stres yaşıyor.

TELEFON KULLANIMININ ZARARLI ETKİLERİNİ AZALTMA YOLLARI

Dijital Detoks Yapın: Haftanın belirli günlerinde telefon kullanımını sınırlayarak zihinsel bir mola verin. Bildirimleri Kontrol Altına Alın: Gereksiz bildirimleri kapatarak bölünmeleri engelleyin. Telefonu Uykudan Uzak Tutun: Yatmadan önce telefon kullanmayı bırakın ve cihazı yatak odanızda bulundurmayın. Zaman Sınırları Belirleyin: Günlük telefon kullanım sürenizi sınırlandırarak bağımlılığı azaltabilirsiniz. Fiziksel ve Sosyal Etkinliklere Katılın: Telefon başında geçirilen zamanı fiziksel aktivitelerle veya yüz yüze sosyal etkileşimlerle değiştirin.







Uzman Klinik Psikolog Yunus Emre Yıldız, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Telefonlar, modern dünyanın vazgeçilmez teknolojik araçları olsa da bilinçsiz kullanımda kaygı ve depresyon gibi ciddi zihinsel sorunlara yol açabilir. Sürekli erişilebilir olma hali, bireylerin dinlenme, odaklanma ve kendilerini yenileme fırsatlarını kısıtlıyor. Telefon kullanım alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve gerektiğinde sınır koymak, zihinsel sağlığımızı korumanın en etkili yollarından biridir. Unutmayın, sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir yaşamın temelidir."