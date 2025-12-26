Cumhuriyet Gazetesi Logo
Telefona bakarken cildiniz yaşlanıyor olabilir: 'Teknoloji boynu' kırışıklığına dikkat edilmeli...

Telefona bakarken cildiniz yaşlanıyor olabilir: 'Teknoloji boynu' kırışıklığına dikkat edilmeli...

26.12.2025 23:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Telefona bakarken cildiniz yaşlanıyor olabilir: 'Teknoloji boynu' kırışıklığına dikkat edilmeli...

Akıllı telefon ve tablet kullanımının günlük hayatın merkezine yerleşmesi, boyun bölgesinde erken yaşlanma belirtilerinin görülme yaşını aşağıya çekti. İşte, cildi yaşlandıran o alışkanlık...

Boyun derisi, yüz derisine göre daha ince bir yapıya sahiptir ve kolajen üretimi daha azdır. Gün içinde saatlerce aşağıya, ekrana doğru bakmak; bu hassas bölgede yer çekiminin etkisini artırmakta ve derinin sürekli katlanmasına neden olur. Bu tekrarlayan hareketin zamanla kalıcı kırışıklıklara ve boyun sarkmasına (gıdı oluşumu) zemin hazırladığı gözlemlenir.

Image

TELEFON GÖZ HİZASINDA TUTULMALI

Cilt deformasyonunu ve omurga sağlığını korumak için telefonun göğüs hizasında değil, göz hizasında tutulması gerektiği belirtilir. Bu basit değişikliğin, boyun kaslarındaki gerilimi azalttığı ve derinin katlanmasını engellediği ifade edilir.

BOYUN BAKIMI İHMAL EDİLMEMELİ

Yüz bakım rutinine gösterilen özenin boyun ve dekolte bölgesine de gösterilmesi gerektiği hatırlatılır. Nemlendirici ve güneş kreminin boyun bölgesine aşağıdan yukarıya doğru masaj hareketleriyle uygulanmasının, cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olduğu belirtilir.

İlgili Konular: #cilt bakımı #kırışıklık