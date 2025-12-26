Telefona bakarken cildiniz yaşlanıyor olabilir: 'Teknoloji boynu' kırışıklığına dikkat edilmeli...

Boyun derisi, yüz derisine göre daha ince bir yapıya sahiptir ve kolajen üretimi daha azdır. Gün içinde saatlerce aşağıya, ekrana doğru bakmak; bu hassas bölgede yer çekiminin etkisini artırmakta ve derinin sürekli katlanmasına neden olur. Bu tekrarlayan hareketin zamanla kalıcı kırışıklıklara ve boyun sarkmasına (gıdı oluşumu) zemin hazırladığı gözlemlenir.

TELEFON GÖZ HİZASINDA TUTULMALI

Cilt deformasyonunu ve omurga sağlığını korumak için telefonun göğüs hizasında değil, göz hizasında tutulması gerektiği belirtilir. Bu basit değişikliğin, boyun kaslarındaki gerilimi azalttığı ve derinin katlanmasını engellediği ifade edilir.

BOYUN BAKIMI İHMAL EDİLMEMELİ

Yüz bakım rutinine gösterilen özenin boyun ve dekolte bölgesine de gösterilmesi gerektiği hatırlatılır. Nemlendirici ve güneş kreminin boyun bölgesine aşağıdan yukarıya doğru masaj hareketleriyle uygulanmasının, cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olduğu belirtilir.