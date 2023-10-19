Telefonla tuvalete girenler bir kez daha düşünün!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:18

Telefonumuzu her yere taşıyoruz, yataklarına, banyolarına götürüyoruz. Birçok insan için sabahları gördükleri ilk şey akıllı telefonlarıdır. Dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlası bir akıllı telefona sahip veya kullanıyor ve birçoğu akıllı telefon olmadan idare edemiyor.

Ancak telefonlarla ilgili çoğu sağlık endişesi genellikle araç kullanırken neden olabilecekleri dikkat dağınıklığına , radyo frekansına maruz kalmanın olası etkilerine veya ne kadar bağımlılık yaratabileceğine odaklanır . Telefonunuzda mikrobiyal enfeksiyon kapma riski çok daha az endişe vericidir ancak bu oldukça gerçektir.

2019'da yapılan bir anket, Birleşik Krallık'taki çoğu insanın (yüzde 57) telefonlarını tuvalette kullandığını ortaya çıkardı. Ayrı bir araştırma, dört Amerikalıdan üçünün (yüzde 74,5) tuvalette telefonlarını kullandığını ortaya çıkardı. Dolayısıyla araştırmaların cep telefonlarımızın klozet kapaklarından daha kirli olduğunu bulması şaşırtıcı değil. Telefonlarımızı oynamaları için (hijyenleriyle pek tanınmayan) çocuklara veriyoruz. Ayrıca telefonlarımızı kullanırken yemek yeriz ve onları her türlü (kirli) yüzeye koyarız. Bunların hepsi telefonlarımıza mikropları ve bu mikropların yemesi için yiyecek birikintilerini aktarabiliyor.

İnsanların günde binlerce olmasa da yüzlerce kez telefonlarına dokunduğu tahmin ediliyor . Birçoğumuz örneğin tuvalete gittikten, yemek pişirdikten, temizlik yaptıktan veya bahçe işleriyle uğraştıktan sonra ellerimizi düzenli olarak yıkasak da, telefonlarımıza dokunduktan sonra ellerimizi yıkamayı düşünme olasılığımız çok daha düşük.

Ancak telefonların ne kadar mikrop dolu olabileceği göz önüne alındığında, belki de cep telefonu hijyeni hakkında daha fazla düşünmenin zamanı gelmiştir.

Eller her zaman bakteri ve virüsleri toplar ve enfeksiyon kapma yolu olarak kabul edilir . Dokunduğumuz telefonlar da öyle. Cep telefonlarının mikrobiyolojik kolonizasyonu üzerine yapılan bir dizi çalışma, cep telefonlarının birçok farklı türde potansiyel patojenik bakteri ile kontamine olabileceğini göstermektedir.

TELEFONUNUZU NASIL DEZENFEKTE EDEBİLİRSİNİZ?

Dolayısıyla telefonunuzu düzenli olarak temizlemeye başlamanız gerektiği açıktır. Federal İletişim Komisyonu (FCC) aslında telefonunuzun ve diğer cihazlarınızın günlük olarak temizlenmesini önermektedir çünkü bu virüsler sert plastik yüzeylerde birkaç gün hayatta kalabilir.

Alkol bazlı mendil veya sprey kullanın . Telefon kılıflarını ve dokunmatik ekranları dezenfekte etmek için en az yüzde 70 alkol içermeleri gerekiyor ve bunu mümkünse her gün yapmaları gerekiyor.

Dezenfektanları doğrudan telefonun üzerine püskürtmeyin ve sıvıları bağlantı noktalarından veya telefonun diğer açıklıklarından uzak tutun. Ağartıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmaktan kesinlikle kaçının. Ve temizliği bitirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Telefonunuzu nasıl kullandığınızı düşünmek, onun mikroplarla dolup taşmasını önlemeye de yardımcı olacaktır. Evde olmadığınızda, telefonunuzu cebinizde veya çantanızda bulundurun ve sürekli telefonunuza danışmak yerine, yapılacaklar listesinin yer aldığı tek kullanımlık bir kağıt listesi kullanın. Telefonunuza, sabun ve suyla yıkanmış veya alkol bazlı el dezenfektanı ile dezenfekte edilmiş temiz ellerle dokunun.