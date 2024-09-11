Telegram yakındaki kişiler kaldırıldı mı? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor?
Telegram uygulaması binlerce kullanıcıya sahip ve birçok özelliği ile popüler platformlar arasında yer alıyor. Uygulamanın en çok tercih edilen özelliklerinden biri ise 'yakındaki kişiler'di. Ancak kullanıcılar yakındaki kişiler özelliğini platformda göremedi. Peki, Telegram yakındaki kişiler kaldırıldı mı? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor?
Telegram'ın "Yakındaki Kişiler" özelliği, kullanıcıların coğrafi konumlarına yakın diğer Telegram kullanıcılarını ve gruplarını keşfetmelerini sağlayan bir işlevdi. Bu özellik sayesinde GPS konumunu kullanarak belirli bir mesafedeki kişilerle bağlantı kurma imkanı sunuyordu. Ancak kullanıcılar yakındaki kişiler özelliğini platformda göremedi. Peki, Telegram yakındaki kişiler kaldırıldı mı? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor?
TELEGRAM YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ KALDIRILDI MI?
Telegram, "Yakındaki Kişiler" özelliğini bu sene içerisinde kaldırıldı. Özelliğin, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırıldığı bildirildi. Kullanıcıların GPS bilgilerini paylaşması ve bu bilgilerin kötüye kullanılması endişesinden ötürü özelliğin kaldırıldığı bildirildi.
Bunun yerine, meşru, doğrulanmış işletmeleri sergileyen "Yakınlardaki İşletmeler" özelliği yer alacak.
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