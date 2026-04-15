Araç muayene sistemi köklü bir dönüşüm sürecine girerken, yapay zekâ ve temassız tarama teknolojileri milyonlarca sürücü için daha hızlı ve verimli bir dönem vadediyor. Peki, Temassız muayene sistemi nedir? Yeni sistemde araç muayenesi nasıl yapılacak?

TEMASSIZ MUAYENE SİSTEMİ NEDİR?

Temassız muayene sistemi, araçların fiziksel müdahale olmadan sensörler, kameralar ve yapay zeka algoritmaları ile analiz edildiği yeni nesil kontrol teknolojisidir.

Bu sistemde araçlar muayene kanalına alınmak yerine, özel tarama tünellerinden geçerek dijital olarak incelenir. Araç altı, yan yüzeyler ve üst bölge aynı anda görüntülenerek tek bir veri havuzunda toplanır.

YENİ SİSTEMDE ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILACAK?

Yeni nesil araç muayene sistemlerinde temel yaklaşım, aracın fiziksel olarak detaylı sökülüp incelenmesi yerine, bütünsel dijital tarama ile analiz edilmesi üzerine kuruluyor.

ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Araç muayenesinde dijital dönüşüm süreci birçok ülkede kademeli olarak uygulanmaya başlamış durumda. Türkiye özelinde ise bu teknolojilerin mevcut istasyon altyapılarına entegre edilmesi aşamalı bir geçiş planı ile ilerliyor.