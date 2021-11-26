'Temizlik Benim İşim' sunucusu Kadir Ezildi ilk kez anlattı: "Babamı hatırlamıyorum ve affetmiyorum!"
FOX TV'de yayınlanan 'Temizlik Benim İşim' programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen sunucu Kadir Ezildi, Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ezildi, gözyaşlarına hakim olamadı. Ezildi, "Babamı hatırlamıyorum ve affetmiyorum" ifadelerini kullandı.
TCL'de yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile ekran kariyerine başlayan ve Temizlik Benim İşim yarışmasıyla ününe ün katan başarılı sunucu Kadir Ezildi, hayatına dair bilinmeyenlerini Gökhan Çınar'a anlattı.
"ANNEMLE BÜYÜK BİR BAĞIMIZ VAR"
Annesi Ümran Hanım ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Ezildi, annesiyle ilgili, "Ben çocukken anneme çok düşkündüm. Babamın yanına hiç gitmezmişim. Annemle çok büyük bir bağımız var ama hayatta anlaşamayız. İki kuma gibiyiz evde. Fikirlerimiz uymaz, çok büyük kavgalar ederiz" ifadelerini kullandı.
"BİR GÜN BİLE KISKANMADIM"
Babasıyla yıllardır görüşmediğini ve ne yaptığına dair en ufak bir fikri olmadığını belirten Kadir Ezildi, babasıyla ilgili şunları söyledi:
"Çok anlayışlı bir babam vardı. Asla geri kafalı biri değildi. Senin düşüncene saygı duyardı. Bazen bencillikleri vardı yalan söylemeyeceğim ama çok da babama karşı kendimi beğendirmek zorunda hissetmiyordum. Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi. Babamla çok sıkı fıkı bir ilişkim yoktu. Allah şahidim yukarıda, bir gün olsun kıskanmadım. Çünkü o ilgiyi seven biri değildim. Seven biri olsaydım onu kendime hırs ederdim ve bir şekilde onlara yapışırdım ama böyle bir ilgi benim çok hoşuma gitmiyor. İrite oluyorum, soğuma geliyor. Bir tek anneannem bana ilgi gösterdiğinde zoruma gitmez."
"Babamı çok görmedim, 14 yaşıma kadar gördüm. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir ilişkimiz olmadı. Zaten aynı evin içinde de çok sıkı fıkı olmadığım için benim için çok kopukluk olmadı ama kardeşim için çok zor oldu. Babasından ayrılışı, onun için çok büyük bir depresyon oldu."
''İSTER İSTEMEZ DUVAR ÖRÜYORSUNUZ''
"Şimdi diyeceksiniz, 'İnsan babasını nasıl bırakır?' ama karşı tarafa yaşattığı şeyler, insanın hayatını elinden alıyorsa, bazı şeyleri götürüyorsa ve onlar bir daha geri gelemiyorsa, o insana karşı ister istemez duvar örüyorsunuz."
''BABAMI HATIRLAMIYORUM''
Ezildi, Gökhan Çınar'ın kendisine yönelttiği ''Babanla ilgili bugünkü duygun nedir?'' sorusuna ''Babamı hatırlamıyorum. Bazen kendimi zorluyorum, 'Ne yapardık, nasıl biriydi?' diye ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum. Annem o kadar çok sinir krizi geçiriyordu ki, bazen kendisini kaybediyordu. Kendisine bir şey yapmasından korkuyorduk. Sırf annemiz kendisine bir şey yapmasın, evde yalnız kalmasın diye kardeşimle nöbetleşe parka giderdik. Bir çocuk neden nöbetleşe parka gider? Benden böyle birini affetmemi bekler misiniz?'' yanıtını verdi.
Gözyaşlarına hakim olamayan Ezildi, ''Çocukluğum karşımda olsaydı ona sarılır ağlardım'' cevabını verdi.
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