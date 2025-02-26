Temizlik hataları: Hijyen yerine mikropları yaymayın
Temizlik yaparken hijyen sağladığınızı düşünseniz de farkında olmadan bazı alışkanlıklar evinizi daha da kirletebilir. İşte temizliği etkisiz hale getiren ve evinizin hijyenini tehdit eden yaygın hatalar!
Temizlik yaparken farkında olmadan evinizi daha da kirletebilirsiniz! Kirli bez kullanımı, yanlış ürün kombinasyonları ve diğer yaygın hatalar hijyen yerine daha fazla bakteri yaymanıza neden olabilir. İşte temizlik yaparken kaçınmanız gereken 5 büyük hata!
1. KİRLİ TEMİZLİK BEZLERİNİ TEKRAR KULLANMAK
Temizlik bezlerini sık sık yıkamadan kullanmak, yüzeylerdeki bakterileri farklı alanlara yaymanıza neden olur. Bezleri her kullanımdan sonra sıcak su ve sabunla yıkayarak veya tek kullanımlık bezler tercih ederek hijyen sağlayabilirsiniz.
2. TOZ ALIRKEN YANLIŞ TEKNİK KULLANMAK
Tozu kuru bir bezle almak, havaya karışmasına ve tekrar yüzeylere yapışmasına neden olur. Bunun yerine hafif nemli mikrofiber bezler kullanarak tozların gerçekten temizlendiğinden emin olun.
3. SÜPÜRGE VE MOPLARI DÜZENLİ TEMİZLEMEMEK
Elektrik süpürgesi filtresini temizlememek veya mopları sık sık değiştirmemek, temizlemeye çalıştığınız alanlara daha fazla kir ve bakteri yaymanıza neden olabilir. Süpürgenizin filtresini düzenli temizleyin ve mopları belirli aralıklarla dezenfekte edin.
4. TEMİZLİK MALZEMELERİNİ YANLIŞ KOMBİNE ETMEK
Bazı temizlik ürünlerini birleştirmek (örneğin çamaşır suyu ile amonyak), hem sağlığınıza zarar verebilir hem de etkisiz bir temizlik yapmanıza neden olabilir. Her ürünün kullanım talimatını dikkatlice okuyarak doğru kombinasyonları tercih edin.
5. LAVABOYU VE SÜNGERİ İHMAL ETMEK
Mutfakta en çok kullanılan temizlik araçları olan sünger ve lavabolar, en fazla bakteri barındıran alanlardır. Süngerleri düzenli olarak değiştirin ve lavabonuzu her gün temizleyerek mikropların yayılmasını önleyin.
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