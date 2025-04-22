Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:12

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:12

Türkiye pazarına 2024 yılında giriş yapan TEMU, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor. Ürünlerin uygun fiyatlı olması nedeniyle pek çok e-ticaret şirketine korku salan TEMU'ya dair yaklaşık bir yıldır pek çok iddia ortaya atıldı. Peki, TEMU kapatılacak mı? TEMU ne zaman kapanacak?

TEMU KAPATILACAK MI?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan “Temu kapatılıyor” iddiaları konuşuluyordu. Çinli e-ticaret platformu Temu’nun Türkiye’de erişim engeliyle karşılaşacağı söylentileri, özellikle X platformunda yoğun şekilde gündeme geldi.

İddiaların dayanağı olarak, 1 Nisan 2025’te yürürlüğe giren “Ürünlerin Uzaktan İletişim Araçlarıyla Sunumuna İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” gösterildi.

Bu yönetmelik, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinin Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için yerel bir temsilci atamasını zorunlu kılıyor. Temu’nun henüz bir temsilci atamamış olması, platformun yasaklanacağı söylentilerini artırdı.

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen açıklama bu iddiaları yalanladı. Mynet’in Bakanlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Temu’nun kapatılması veya erişim engeli getirilmesi gibi bir gündem bulunmuyor.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı, TEMU’nun Türkiye’deki geleceğine dair sosyal medyada dolaşan iddialara net bir cevap verdi. Bakanlık yetkilileri, Mynet’e yaptıkları açıklamada, TEMU’nun kapatılması veya erişim engeli getirilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını vurguladı.