2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:26

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:26

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’a kadar sürecek. Emekli yurttaşlar, bu bayramda da ikramiyelerini alacak. İşte 2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hakkında merak edilenler:

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?

Bu yıl, emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmiş durumda. 2 bin TL'si ramazan bayramının ardından hesaplara yatırılan ikramiyenin kalan yarısı SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim hak sahipleri, toplamda milyonlarca kişiye ödeme yapılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bir hafta öncesinde ödenmişti ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin de aynı şekilde, bayram tarihinden bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 6 Haziran’da başladığı göz önüne alındığında, 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ikramiyelerin hesaplara geçmesi mümkün.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından duyurulacak, ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödeme tarihinin 29 Mayıs ile 4 Haziran 2025 arasında olması bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLECEK?

SSK emeklileri

BAĞ-KUR emeklileri

Emekli Sandığı mensupları

Dul, yetim ve hak sahipleri

Bu ödeme, emekliler ve hak sahipleri için bayram öncesi ekonomik rahatlama sağlayacak.