Tencere palamut tarifi....Hem sağlıklı hem lezzetli!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:13

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:13

Evlerde oldukça sağlıklı tekniklerle balık pişirmenin mümkün olduğunu ifade eden Öztürk, eylül ayında tüketilmesinin uygun olduğunu belirttiği palamut ve sardalya ile hazırladığı iki özel tarif paylaştı.

Şef Emre Öztürk’ün anlatımıyla mevsimine uygun olarak seçilen palamut ve sardalya ile evlerde kolayca yapılabilecek palamut pilaki:

PALAMUT PİLAKI İÇİN MALZEMELER:

- 1 adet orta boy palamut (İki parmak kalınlığında parçalara bölünmeli)

- İki büyük boy domates

- 1 kırmızı soğan

- 7-8 adet çeri domates

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, şeker, limon

-5 dal maydanoz

Bu tarifte palamut kendi suyu ile domates ve soğanla beraber buğulama tekniği ile tencerede pişirilir. Öncelikle kabuklarını soyduğumuz domatesleri küp şeklinde doğrayalım. Isınan tencereye bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Ardından da domatesleri tencereye alıp, kavurmaya bırakalım. Domatesler hafif suyunu saldıktan sonra piyazlık doğradığımız soğanları ekleyelim ve sos haline gelene kadar pişirelim. İkiye böldüğümüz 7-8 adet çeri domatesi de ekleyerek tenceremizin kapağını kapatarak sosumuzu 5 dakika daha pişirelim. Ardından balığımızı tencerenin dibine temas edecek şekilde sosun içine yerleştirelim. Üzerine göz kararı tuz ve domatesin asidini kırmak için çok az şeker ilave edelim ve bir miktar limon kabuğu rendeleyelim. Kısık ateşte 5 dakika pişen balıkları ters çevirip 5 dakika daha pişirelim. Pişen pilakimize son olarak ince doğranmış maydanozlarımızı da ekleyip, servis tabağına alalım.