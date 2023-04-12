Tencereleri yeni gibi yapıyor.. En iyi temizleme yöntemiymiş..

Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:18

Güncelleme: 12.04.2023 - 23:18

Dibi tutan ve yanan tencereleri çöpe atmak büyük bir hata.. Onları temizlemenizi sağlayacak harika bir temizlik sırrı daha var. Mynet'te yer alan bir içerikte; Dibi tutan tencereleri partatmayı sağlayann 4 yeni yöntem paylaşıldı.

İşte bilmeniz gereken o yöntemler!

1. yöntem

Öncelikle dibi tutmuş tencerenin yanık kısımlarını tahta kaşık yardımıyla temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. İşlemi tamamladıktan sonra tencerenin içine 5 yemek kaşığı karbonat ve 2 bardak ılık su ilave edin. Tencereyi ocaa alıp kaynatmaya başlayın. Su kaynadıktan sonra altını kapatın ve 1 saat boyunca bekletin. Ardından bulaşık süngerşne bir miktar karbonat alın ve tencerenin yanın kısımlarını ovalayın. Son olarak durulayın, bakınız pırıl pırıl bir tencere :)

2. yöntem

İkinci yöntemimizde temel malzeme sirke. Yanan tencere veya tavanın dibini kaplayacak şekilde sirke dökün. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz beyaz sirke de, herhangi bir ksııtmalama yok. Ne kadar sirke koyduysanız bir o kadar sa su ilave edin ve son olarak bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Karışımı ocakta 20 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan indirdikten sonra ılımasını bekleyin. Ardından tahta kaşık yardımıyla yanık kısımları kolay bir şekilde kazıyabilirsiniz. Geçmiş olsun.

3. yöntem

Bu sefer dibi tutan tencereyi 15 dakika boyunca su ve bulaşık detarjanı ile kaynatın. Kaynama işlemi sırasında yanıkların sökülmeye başladığını göreceksiniz. Eğer lekeleriniz gerçekten inatçıysa bulaşık detarjanı yerine yağ sökücü kullanabilirsiniz.

4. yöntem

Dördüncü yöntem daha hafif lekeler için kullanılmakta. İnatçı değil ama çıkmakta zorlanan lekeler var ise bunun için 2 yemek kaşığı tuz ve yemek kaşığı limon suyu kullanın. Bu karışımı tencerenin içine alın ve 15 dakika bekletin. Akabinde bulaşık süngeri ile ovalayın.