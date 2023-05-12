Teoman 'İki yol seçilecek' diyerek video paylaştı: 'Ben de ona uygun bir oy vereceğim'
Teoman, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçiminde kime oy vereceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu videonun amacı sizi etkilemek, sizin de benim gibi doğru tarafa oy vermeniz için yapıyorum" dedi.
Türkçe rock müziğin önde gelen isimlerinden Teoman, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hakkında bir video paylaştı. "Önümüzdeki seçim çok önemli" ifadelerini kullanan sanatçı, "Bu videonun amacı sizi etkilemek aslında. Sizin de benim gibi doğru tarafa oy vermeniz için yapıyorum bunu" dedi.
Teoman yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, burası benim stüdyom. Birazdan şarkı söyleyeceğim. Ama size şarkı gibi uyduruk bir şeyden bahsetmiyorum şu anda. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum: Seçimden. Önümüzdeki seçim çok önemli. İki yol seçilecek. Ben bunlardan bir tanesini seviyorum, bir tanesini beğeniyorum. Türkiye için bunun uygun olduğunu, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çağdaş, laik, ekonomisi güçlü, eğitim sistemi düzgün, eşitlikçi, herkesin kendini birinci sınıf vatandaş hissettiği bir Türkiye. Ben de ona uygun bir oy vereceğim. Bu videonun amacı sizi etkilemek aslında. Sizin de benim gibi doğru tarafa oy vermeniz için yapıyorum bunu. Herkese selamlar."
Arkadaşlar, burası benim stüdyom. Birazdan şarkı söyleyeceğim. Ama size şarkı gibi uyduruk bir şeyden bahsetmiyorum şu anda. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum: Seçimden.— Teoman (@TeomanCom) May 12, 2023
Önümüzdeki seçim çok önemli. İki yol seçilecek. pic.twitter.com/HP1tGhWnIf
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