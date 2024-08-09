Teoman'dan Instagram yasağına tepki: 'Twitter moral bozucu'

Instagram'a gelen yasağın ekonomiyi etkilediğini düşünen Teoman "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor, çok negatif haber oluyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:46
Teoman'dan Instagram yasağına tepki: 'Twitter moral bozucu'
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Ünlü şarkıcı Teoman, Türkiye'de 2 Ağustos'tan itibaren erişim engeline takılan Instagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı'nın, Instagram yasağının gerekli düzenlemeler yapılana kadar devam edeceğini duyurmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları ve ünlüler tepkilerini dile getiriyor.

Teoman, Instagram'ın kapatılmasının ekonomiye büyük zarar verdiğini belirterek, "Sadece kendim için konuşmuyorum, kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi gözüküyor" dedi.

Şarkıcı, Instagram'a girdiğini ancak Twitter'a girmediğini ifade ederek, "Twitter'da moral bozucu, negatif haberler oluyor. Ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum" şeklinde konuştu.

Instagram'ın yeniden erişime açılması beklenirken, sosyal medya üreticileri ve ünlüler bu engelin kaldırılmasını talep ediyor.


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