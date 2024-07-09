Teoman'ın 30 yıllık gitarını sattı: Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:17

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:17

Şarkıcı Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşen olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı. Sanatçının gitarı 466 bin TL'ye alıcı buldu.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Teoman, daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Teoman'a teşekkür ederek, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklara bağışlayacağını ifade etmesinden büyük mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kadar nedeniyle teşekkür ediyorum" demişti.