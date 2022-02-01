Tepkilerin ardından Esra Erol'dan ilk açıklama: 'Sistematik şekilde yayılmış olan bir görüntüyle...'

01 Şubat 2022 Salı, 09:20

İktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de Esra Erol'un ekranda yüzünün gözükmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı azarlaması ve ifşa etmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a gittiğini iddia etmişti. Stüdyoya gelen genç kız, yüzünün gösterilmesini istememiş ve ardından da sinir krizi geçirmişti.



“Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek isyan etmişti. Erol ise, “Tamam, çıkmasın yayına. Çekmeyin şunu” derken, “Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster” diyerek, genç kızı azarlamıştı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN TEPKİ GELDİ

Erol, evli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakılan ve programa çıkmak istemeyen genç kıza "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırmıştı.

CANLI YAYINDA İLK KEZ YANIT VERDİ

Yayında yaşananlara tepkiler sürerken; Esra Erol'dan konuya ilk açıklama geldi. Erol, "Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı" dedi.

"TEPKİ FARKLI NOKTALARA GÖTÜRÜLDÜ"

Erol, şunları söyledi:

"Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu."

"Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur."

"SİSTEMATİK YAYILMIŞ BİR GÖRÜNTÜYLE BENİ YARGILAMAYIN"

"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım" diyen Erol, "Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" ifadelerini kullandı.