Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan: 'Kınıyorum'
Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında 18 yaşındaki genç kızı yüksek sesle azarlaması ve yüzünü göstermek istememesine rağmen ifşa etmesi, birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Erol'u, Hazal Kaya'nın ardından Doğa Rutkay da sert bir dille eleştirdi. Rutkay, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir yayın? Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.
ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşında bir genç kızı canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol, gündemdeki yerini koruyor. Erol'un ekranda yüzünün gözükmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı azarlaması ve ifşa etmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a gittiğini iddia etmişti. Stüdyoya gelen genç kız, yüzünün gösterilmesini istememiş ve ardından da sinir krizi geçirmişti.
“Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek isyan etmişti. Erol ise, “Tamam, çıkmasın yayına. Çekmeyin şunu” derken, “Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster” diyerek, genç kızı azarlamıştı.
DOĞA RUTKAY'DAN SERT TEPKİ
Erol, evli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakılan ve programa çıkmak istemeyen genç kıza "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırmıştı.
Tepkiler sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Doğa Rutkay'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erol'u sert bir dille eleştiren Rutkay, şu ifadeleri kullandı:
"Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!"
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