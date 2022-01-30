Hazal Kaya’dan, Esra Erol’a sert tepki: ‘Sen kimsin de ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?’

30 Ocak 2022 Pazar, 19:16

İktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de Esra Erol'un ekranda yüzünün gözükmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı azarlaması ve ifşa etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Erol'un genç kıza bağırdığı anlar ATV’nin sosyal medya hesabında “Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Elif canlı yayına çıktı, Türkiye ağladı” ifadesiyle paylaşıldı. Genç kadının yüzünün gözükmesini istemediği video, milyonlarca kere görüntülendi.

Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a gittiğini iddia etmişti. Stüdyoya gelen Elif, yüzünün gösterilmesini istemedi ve ardından da sinir krizi geçirdi.

“Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek isyan etti. Erol ise, “Tamam, çıkmasın yayına. Çekmeyin şunu” derken, “Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster” diyerek, genç kızı azarladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Erol, evli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakılan ve programa çıkmak istemeyen kadına "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırdı.

O anlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok isim Erol’un, programa çıkmak istememesine rağmen 18 yaşındaki genç kızı azarlamasına ve ifşa etmesine tepki gösterdi.

HAZAL KAYA’DAN SERT TEPKİ: ‘SEN KİMSİN!’

Yaşananlara sessiz kalmayanlardan biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu. Kaya, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile Esra Erol’un sözlerine ve yayında yaşananlara çok sert tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara ‘Orada ne işi varmış?’ demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?”

RTÜK’E SESLENDİ

Kaya, bir sonraki paylaşımında ise RTÜK’e seslenerek, “Kadınları bu ahlakçı, şov sevdalılarından kim koruyacak? Yok mu denetleyen? Aaa yokmuş…” sözlerini kullandı.