Hazal Kaya’dan, Esra Erol’a sert tepki: ‘Sen kimsin de ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?’
ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşında bir genç kızı canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol, sosyal medyada gündem oldu. Erol'a her kesimden çok sert tepki gelirken; ünlü oyuncu Hazal Kaya da yaşananlara sessiz kalmadı. Kaya, Erol'a, "Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" sözleriyle seslendi.
İktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de Esra Erol'un ekranda
yüzünün gözükmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı azarlaması ve ifşa etmesi
sosyal medyada tepkilere neden oldu. Erol'un genç kıza bağırdığı anlar ATV’nin
sosyal medya hesabında “Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Elif canlı yayına
çıktı, Türkiye ağladı” ifadesiyle paylaşıldı. Genç kadının yüzünün gözükmesini
istemediği video, milyonlarca kere görüntülendi.
Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki
kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a gittiğini iddia
etmişti. Stüdyoya gelen Elif, yüzünün gösterilmesini istemedi ve ardından da
sinir krizi geçirdi.
“Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen
görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek
isyan etti. Erol ise, “Tamam, çıkmasın yayına. Çekmeyin şunu” derken, “Bir şey
söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde
yaklaştığında bedenini korumak için de göster” diyerek, genç kızı azarladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Erol, evli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz
bırakılan ve programa çıkmak istemeyen kadına "18 yaşındasın kızım sen!
Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu
kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı
layık görüyorsun kendine?" diye bağırdı.
O anlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Aralarına ünlü
isimlerin de dahil olduğu pek çok isim Erol’un, programa çıkmak istememesine
rağmen 18 yaşındaki genç kızı azarlamasına ve ifşa etmesine tepki gösterdi.
HAZAL KAYA’DAN SERT TEPKİ: ‘SEN KİMSİN!’
Yaşananlara sessiz kalmayanlardan biri de ünlü oyuncu Hazal
Kaya oldu. Kaya, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile Esra Erol’un sözlerine ve
yayında yaşananlara çok sert tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük
kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara ‘Orada ne işi
varmış?’ demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki
ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?”
RTÜK’E SESLENDİ
Kaya, bir sonraki paylaşımında ise RTÜK’e seslenerek, “Kadınları bu ahlakçı, şov sevdalılarından kim koruyacak? Yok mu denetleyen? Aaa yokmuş…” sözlerini kullandı.
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