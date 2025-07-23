Ülkede sıcaklık rekorları kırılırken uzmanlar termal şok yaşanabileceğini ifade ediyor. Peki, Termal şok nedir? Termal şok neden ve ne zaman olur?

TERMAL ŞOK NE DEMEK?

Termal şok, vücudun ani ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik tepkidir. Özellikle aşırı sıcak havalarda, vücut ısısının hızla yükselmesiyle ısı düzenleme mekanizması bozulur, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

TERMAL ŞOKU BELİRTİLERİ

Ani bayılma

Nabzın hızlanması

Baş dönmesi, bulantı

Bilinç bulanıklığı

Kas krampları ve aşırı terleme

KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Güneş altında uzun süre kalmaktan kaçının

Açık renkli, hafif kıyafetler giyin

Bol su tüketin

Günde birkaç kez serinletici duş alın

Mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın (11:00–17:00 arası)