Ülkede sıcaklık rekorları kırılırken uzmanlar termal şok yaşanabileceğini ifade ediyor. Peki, Termal şok nedir? Termal şok neden ve ne zaman olur?
TERMAL ŞOK NE DEMEK?
Termal şok, vücudun ani ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik tepkidir. Özellikle aşırı sıcak havalarda, vücut ısısının hızla yükselmesiyle ısı düzenleme mekanizması bozulur, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
TERMAL ŞOKU BELİRTİLERİ
Ani bayılma
Nabzın hızlanması
Baş dönmesi, bulantı
Bilinç bulanıklığı
Kas krampları ve aşırı terleme
KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Güneş altında uzun süre kalmaktan kaçının
Açık renkli, hafif kıyafetler giyin
Bol su tüketin
Günde birkaç kez serinletici duş alın
Mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın (11:00–17:00 arası)