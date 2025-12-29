Teşkilat dizisnin Hilal'i Rabia Soytürk kimdir? O Ses Türkiye konuğu Rabia Soytürk nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Rabia Soytürk'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Rabia Soytürk kimdir? O Ses Türkiye konuğu Rabia Soytürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
RABİA SOYTÜRK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun oldu. Daha sonra, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
RABİA SOYTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2018-2019 - Gülperi - Selen
2018 - Şahsiyet - Süveyda
2019-2021 - Benim Adım Melek - Defne Yıldırım
2021-2022 - Alparslan: Büyük Selçuklu - Karaca Hatun
2022 - Duy Beni - Ekim Güleryüz
2023 - Veda Mektubu - Aslı Yıldız
2024 - Kör Nokta - Aslım Gencer
2025 - Teşkilat - Hilal Turhantürk