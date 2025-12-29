Cumhuriyet Gazetesi Logo
Teşkilat dizisnin Hilal'i Rabia Soytürk kimdir? O Ses Türkiye konuğu Rabia Soytürk nereli, kaç yaşında?

29.12.2025 14:26:00
Oyuncu Rabia Soytürk'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Rabia Soytürk kimdir? O Ses Türkiye konuğu Rabia Soytürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun oldu. Daha sonra, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

RABİA SOYTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018-2019 - Gülperi - Selen

2018 - Şahsiyet - Süveyda

2019-2021 - Benim Adım Melek - Defne Yıldırım

2021-2022 - Alparslan: Büyük Selçuklu - Karaca Hatun

2022 - Duy Beni - Ekim Güleryüz

2023 - Veda Mektubu - Aslı Yıldız

2024 - Kör Nokta - Aslım Gencer

2025 - Teşkilat - Hilal Turhantürk

