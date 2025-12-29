Ertan Torunoğulları'ndan transfer sorusuna cevap! 'Gereken görüşmeler yapıldı'

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda transfer açıklaması yaptı.

Sports Digitale'e konuşan Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı" dedi.

"OLUMLU-OLUMSUZ G ÖRÜ ŞMELER OLDU"

Torunoğulları, "Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe yöneticisi, "Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.