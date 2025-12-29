Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ertan Torunoğulları'ndan transfer sorusuna cevap! 'Gereken görüşmeler yapıldı'

Ertan Torunoğulları'ndan transfer sorusuna cevap! 'Gereken görüşmeler yapıldı'

29.12.2025 15:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ertan Torunoğulları'ndan transfer sorusuna cevap! 'Gereken görüşmeler yapıldı'

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları transfer ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda transfer açıklaması yaptı.

Sports Digitale'e konuşan Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı" dedi.

"OLUMLU-OLUMSUZ GÖRÜŞMELER OLDU"

Torunoğulları, "Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe yöneticisi, "Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'e rest!
Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'e rest! Sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşmıştı. Ancak İtalyan ekibi Genoa'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelmesi sonrası Fenebahçe'nin Livakovic'e aynı rakamı Dinamo Zagreb'den de getirmesini söylediği iddia edildi.
Hasan Şaş'tan Fenerbahçeli yıldıza övgü: 'Galatasaray'da olmasını isterdim'
Hasan Şaş'tan Fenerbahçeli yıldıza övgü: 'Galatasaray'da olmasını isterdim' Sezonun ilk yarısını değerlendiren Hasan Şaş, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şaş, sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı transferinden övgüyle bahsetti.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'dan resmi teklif
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'dan resmi teklif Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığı, ancak kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşamadığı iddia edildi.