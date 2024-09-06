Tezgaha geldiği gibi bitiyor! Tadı kiviye benziyor, en ucuz kavun cinsi

Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:07

Güncelleme: 06.09.2024 - 16:07

Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerin başını çeken Cefan kavunu, tarlada kavun üreticileri tarafından satın alınıyor. Bu mevsimin en çok satılanların başında Cefan kavunu geldiği belirtildi. Kivi tadında olması kavuna ilgiyi daha da arttırıyor. Diğer kavun çeşitlerine göre de ucuz olan Cefan kavunu tezgahlarda kısa sürede tüketiliyor.

Kivi tadını aratmayan kavuna talebin fazla olduğunu belirten çiftçilerden Mehmet Bilkaya "Bu sene kavunlar çok iyi Allah'a şükürler olsun bu sene bereketli bir yıl, hem çiftçilerin yüzü güldü, hem de kavun ticareti yapanların yüzü güldü. Bu kavun mayhoş tadında, çok güzel sağlam ve organik bir üründür. Türkiye'nin her yerine gidiyor bu kavunlar. Avrupa ülkelerine kadar gidiyor. Bunlar insan sağlığına çok iyi geliyor, kanı bile temizliyor" dedi.

Rıdvan Korkut ise "Bu Cefan kavunu diğer kavunlardan hem daha dayanıklı hem de daha lezzetli olduğu için Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bunlar Avrupa ülkelerine bile gidiyor. Ekşimsi bir lezzeti var bu kavunların, bu yüzen herkes bunları tercih ediyor ve bunlar daha fazla satılan ürün olduğu için bizde artık bu Cefan kavunlarını ekiyoruz" diye konuştu.