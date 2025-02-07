Tezgahlarda kendini göstermeye başladı: Kilosu 1500 TL....

Son yılların en bereketli balık av sezonu yaşanırken, palamut ve hamsinin ardından son zamanlarda pek görülmeyen Kalkan Balığı da az da olsa kendini göstererek tezgahlarda yerini aldı.

Tezgahlarda kendini göstermeye başladı: Kilosu 1500 TL....
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:08

Kalkan balığının yanı sıra Kırlangıç balığı da tezgahları süslerken, balıkçılardan Çetin Kavzoğlu geçen sene bu dönemlerde Kalkan balığının bu kadar olmadığını söyledi.

Kalkan Balığının ara ara geldiğini belirten Kavzoğlu, "Bu aralar tek tük gelmeye başladı. Geçen seneye göre bu dönemler bu kadar olmamıştı. Mart ayından sonra Kalkan Balığının yumurtlama dönemi başlar. Zaten iki aylık yasak dönemi başlıyor. Şu anda fena değil geliyor. Fiyatı yüksek olduğu için tezgâhların hepsinde göremiyorsunuz ama yine de çoğu tezgahta 3-4 tane bulunuyor. Kilosu bin lira ile bin 500 arasında değişiyor. Bu sene çeşit olarak fena değil iri mezgit geliyor, iri istavrit geliyor. Kırlangıç Balığı da zaman zaman geliyor" diye konuştu.


Etiketler: #hasat #balık #kalkan

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