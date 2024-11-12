Tezgâhların yeni gözdesi: Palamudu tahtından etti! Kilosu 100 TL...

Zonguldak'ta tezgahların yeni gözdesi hamsi oldu.

Tezgâhların yeni gözdesi: Palamudu tahtından etti! Kilosu 100 TL...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:57

Zonguldak'ta yaşanan palamut bolluğu yerini hamsiye bıraktı. Hamsi tezgahlarda 100 liradan satıldı. Hamsinin fiyatının uygun olması ilgiye neden oldu.

Balıkçı Oktay Ertürk, “Palamutun yerini hamsi almaya başladı. Havaların soğumasıyla berber. Hamsi fiyatları uygun şu anda. 100 lira hamsi. İstavrit 100 lira. Şu anda hamsi için 100 lira normal. Palamut belki son 1 defa daha olabilir. Palamut 150 lira. 1 tanesi 1,5 kg bulabiliyor. Tezgahın gözdesi hamsi. Hamsiye ilgi var” dedi.


Etiketler: #zonguldak #balık #hamsi

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