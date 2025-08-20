TFF duyurdu: Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl alınacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyum girişlerini daha pratik hale getirmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Peki, Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl alınacak?

PASSOLİG KALKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINACAK?

Passolig uygulaması halen devam ediyor. Yeni sistemle taraftarlar Passolig kartı dışında da kimlik ile giriş yapabilecek.

2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyuma giriş yapabilecek.