The Cure’un efsane ismi Perry Bamonte hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu The Cure’un gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber, grubun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

1984 yılından itibaren The Cure’un turne ekibinde yer alan Bamonte, 1990 yılında klavyeci Roger O’Donnell’ın gruptan ayrılmasının ardından tam zamanlı üye olarak kadroya katıldı. Ünlü müzisyenin, Noel tatili sırasında evinde geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Grup tarafından yapılan açıklamada Bamonte, “sessiz, yoğun, sezgisel, istikrarlı ve son derece yaratıcı” sözleriyle tanımlanarak, “The Cure’un öyküsünün hayati bir parçası” olarak nitelendirildi.





Açıklamada, Bamonte’nin 1984-1989 yılları arasında gruba destek verdiği, 1990’dan itibaren gitar, altı telli bas ve klavye çaldığı belirtildi. Sanatçının, grubun Wish, Wild Mood Swings ve Bloodflowers albümlerinde yer aldığı, akustik kayıtlar dahil olmak üzere 14 yıl boyunca 400’ün üzerinde konser verdiği kaydedildi. 2005 yılında gruptan ayrılan Bamonte’nin 2022’de yeniden The Cure’a döndüğü ve 90 konser daha verdiği aktarıldı. Bu sürecin, 1 Kasım 2024’te Londra’da gerçekleştirilen “The Show of a Lost World” konseriyle taçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ailesine başsağlığı diliyoruz. Onu çok özleyeceğiz.” denildi.

Öte yandan The Cure’un eski davulcusu Lol Tolhurst de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Perry Bamonte’nin vefatını duymak çok üzücü… Güle güle Teddy.” ifadelerini kullandı.