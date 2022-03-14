'The Gentlemen' filmi Netflix'te dizi oluyor

14 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Türkiye’de 14 Şubat 2020'de vizyona giren ve yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği "The Gentlemen" filmi, Netflix dizisi oluyor. Başta dizi projesi olarak gündeme gelen ancak film olarak hazırlanan projede Londra'da kendisine bir uyuşturucu imparatorluğu kuran Mickey Pearson'ın imparatorluğunu nakde çevirip işi devretme kararı almasının ardından yaşanan karmaşa anlatılıyor.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Ranini Tv'nin aktardığı habere göre, Ekim 2020'de ilk kez haberi gelen dizi projesinin pilot bölümünü filmin yönetmeni/senaristi Guy Ritchie kaleme aldı. Yönetmene Matthew Read eşlik etti. Ritchie, Miramax TV ve Moonage Pictures yapımını üstleneceği dizide yönetici yapımcı olarak görev alacak ve ilk iki bölümü yönetecek.

Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding ve Hugh Grant gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film, gişede 115 milyon dolar elde etmişti.