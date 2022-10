'The Odd Couple' ve 'Legacy' filmlerini yıldızı Joan Hotchkis yaşamını yitirdi

04 Ekim 2022 Salı, 11:38

Amerikalı oyuncu Joan Hotchkis, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Hotchkis'in kızı Paula Chambers, Hotchkis'in ölümünün konjestif kalp yetmezliğinden kaynaklandığını söyledi.

JOAN HOTCHKİS KİMDİR?

Deadline'ın haberine göre, Los Angeles'ta ölen ünlü oyuncu özellikle The Odd Couple ve Legacy'deki performanslarıyla dikkat çekmişti.

Oyunculuğa tiyatroda The Rainmaker'la başlayan Hotchkis, sonrasında New York'a giderek burada birçok TV reklamında rol aldı. Bu sırada tanıştığı Bob Foster ile evlendi.

Hotchkis, 'The Secret Storm' adlı pembe diziyle üne kavuştuktan sonra Bewitched, General Hospital, My World gibi yapımlarda yer aldı.

Sonrasında The Odd Couples'da boy gösteren başarılı oyuncu, Charlie'nin Melekleri, Barnaby Jones ve The New Dick Van Dyke Show'da rol aldı.

Sinemada ise onu The Late Liz, Old Boyfriends, Breezy, Ode to Billie Joe gibi filmlerde gördük.

1974 yılında Not Acting Please adlı bir kitap yazan oyuncu sonrasında Legacy'yi yazdı. Filminde de kendi oynadı. Ayrıca bu eseri televizyon dizisi de oldu.