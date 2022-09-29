Ünlü oyuncu Robert Cormier yaşamını yitirdi

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:23

Netflix’te yayınlanan American Gods, Heartland ve Slasher gibi dizilerde rol alan Kanadalı aktör Robert Cormier, 33 yaşında hayatını kaybetti.

Barmenken şansı dönen ve oyuncu olan Toronto doğumlu oyuncu Kanada’da yayın yapan CBC’in uzun soluklu aile draması Heartland’daki Finn Cotter rolüyle adını duyurmuştu. Daha sonra da Netflix’te izlenme rekorları kıran Designated Survivor dizisinde rol almıştı.

KIZ KARDEŞİ ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, aktörün kız kardeşi Stephanie, Cormier’in düştüğünü ve aldığı yaralardan sonra hastaneye kaldırıldığını ancak burada hayatını kaybettiğini söyledi.

33 yaşındaki yakışıklı oyuncunun ölüm haberi sevenlerini ve rol arkadaşlarını da yasa boğdu. Haber kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.