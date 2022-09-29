Ünlü oyuncu Robert Cormier yaşamını yitirdi
Son olarak Netflix'in korku dizisi Slasher'da rol alan 33 yaşındaki oyuncu Robert Cormier hayatını kaybetti.
Netflix’te yayınlanan American Gods, Heartland ve Slasher gibi dizilerde rol alan Kanadalı aktör Robert Cormier, 33 yaşında hayatını kaybetti.
Barmenken şansı dönen ve oyuncu olan Toronto doğumlu oyuncu Kanada’da yayın yapan CBC’in uzun soluklu aile draması Heartland’daki Finn Cotter rolüyle adını duyurmuştu. Daha sonra da Netflix’te izlenme rekorları kıran Designated Survivor dizisinde rol almıştı.
KIZ KARDEŞİ ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, aktörün kız kardeşi Stephanie, Cormier’in düştüğünü ve aldığı yaralardan sonra hastaneye kaldırıldığını ancak burada hayatını kaybettiğini söyledi.
33 yaşındaki yakışıklı oyuncunun ölüm haberi sevenlerini ve rol arkadaşlarını da yasa boğdu. Haber kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Devlete güvenin geldiği hâl!
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- Dünya diken üstünde! Putin...
- 'Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı...'
- Alkole dev zam!