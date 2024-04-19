The Platform 2 ne zaman çıkacak? Netflix filmi The Platform'dan devam filmi geliyor mu?
Pandemi döneminde yayımlanarak tüm dünyada ses uyandıran The Platform'un devam filminin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, The Platform 2 ne zaman çıkacak? Netflix filmi The Platform'dan devam filmi geliyor mu?
Netflix The Platform'un, bu yıl içinde platforma eklenecek olan devam filminin geleceğini duyurdu. Yurttaşlar devam filminin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, The Platform 2 ne zaman çıkacak? Netflix filmi The Platform'dan devam filmi geliyor mu? İşte ayrıntılar...
THE PLATFORM FİLMİNİN KONUSU NE?
The Platform, dikey şekilde konumlandırılmış bir hapishanede geçiyor. Her hücrede iki mahkumun kaldığı hapishanede, yemek günde sadece bir kere üst kattan aşağıya doğru gönderilmektedir. Üst kattaki mahkumlar yiyeceğe ulaşmak için çabalarken, alt katta bulunan mahkumlar, her gün biraz daha vahşileşerek açlıkla baş etmeye çalışır. Bir gün gözünü hapishanenin 33. katında açan Goreng, hapishanenin kurallarını iyi bilen Trimagasi ile birlikte yiyeceğe ulaşabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.
THE PLATFORM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
"The Platform 2" için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.
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