Apple Vision Pro için sahte Netflix uygulaması geliştirildi

Apple Vision Pro için 4K çözünürlük desteği dahi sunulan sahte bir Netflix uygulaması sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:29
Apple Vision Pro için sahte Netflix uygulaması geliştirildi
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Apple Vision Pro kısa bir süre önce kullanıcılara ulaşmaya başladı. Ancak en büyük sıkıntılardan biri cihaz için resmi uygulama sayısının düşük olması. Netflix ve benzeri platformlar Vision Pro için özel uygulama çıkartmadı.

Buna rağmen Supercut isimli üçüncü taraf bir uygulama geliştirilip Vision Pro için sunuldu. Uygulama 4K Netflix deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor.

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Tam ekran kullanılabilen uygulama, Dolby Atmos, Dolby Vision ve 4K da dahil olmak üzere  özellikler sunuyor.

Supercut aynı zamanda Amazon Prime desteği de sunuyor. Supercut uygulamasına 4,99 dolarlık bir ücret ödenerek sahip olunuyor. 


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