Bir kara komedi örneği olan “Güller” (The Roses) filminin konu ve oyuncularu araştırılıyor. Peki, The Roses (Güller) filminin konusu ne? The Roses (Güller) filminin oyuncuları kim?

THE ROSES (GÜLLER) FİLMİNİN KONUSU NE?

Güller, görünüşte mükemmel bir ilişkiye sahip olan Theo ve Ivey'in hayatına odaklanıyor. Ivy ve Theo, görünüşte kusursuz bir hayat sürmektedir. Başarılı kariyerlerin getirdiği tüm olanakların yanı sıra, uyumlu bir evlilik ve mutlu bir aileye de sahiptirler. Ancak çoğu zaman olduğu gibi, görünüşler aldatıcıdır. Theo'nun profesyonel kariyeri aniden ciddi bir gerileme yaşarken, Ivy'nin kariyeri beklenmedik bir yükseliş yaşar. İkilinin rolleri değiştiğinde, eski uyumlarının çok da uzun sürmeyeceği hemen anlaşılır. İkili arasında, artan rekabet, bastırılmış ve dolayısıyla çözümlenmemiş gerilimler ve farklı değerlerle karakterize edilen hararetli bir çatışma patlak verir.

THE ROSES (GÜLLER) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg