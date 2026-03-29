The Traitors Türkiye, şov dünyası ve sanal medyanın ünlü isimlerini bir araya getirdi. Peki, The Traitors Türkiye şatosu nerede? The Traitors Türkiye nerede çekiliyor?

THE TRAİTORS TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

The Traitors Türkiye’nin çekimleri Brüksel’e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Chateau Jemeppe’de gerçekleştirildi. Projede 120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk’ten oluşan 215 kişilik uluslararası bir ekip görev yaptı. Yarışmacılar İstanbul’dan Belçika’ya ayrı uçuşlarla getirildi ve tüm süreç boyunca kalede konakladı. Programın görsel dünyası, Türkiye’den getirilen çay bardakları, simitler ve İstanbul temalı tablolarla yerel dokunuşlarla desteklendi.