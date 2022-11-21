The Walking Dead ekranlara veda etti

Yayınlandığı 12 yıl boyunca nefesleri kesen The Walking Dead dizisi, final bölümü ile ekranlara veda etti

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 08:26
The Walking Dead ekranlara veda etti
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The Walking Dead yayınlandığı 12 yılın ardından final bölümü "Rest in Peace" ile ekranlara veda etti. 

Robert Kirkman imzalı çizgi roman serisinden Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead, 12 yılın ardından ekranlara veda etti. 

ABD'de yayınlanan kıyamet sonrası korku dizisi, 177 bölümün ardından sona erdi.

Final bölümü, Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadeleye odaklandı.


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