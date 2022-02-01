The Walking Dead oyuncusu Moses J Moseley yaşamını yitirdi.

01 Şubat 2022 Salı, 10:36

The Walking Dead dizisinde zombi rolünde oynayan 31 yaşındaki genç oyuncu Moses J Moseley yaşamını yitirdi. Ailesi oyuncudan haber alamadıklarını ve polise başvurduklarını söyledi.

The Walking Dead aktörünün cesedi bir köprüde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Tabatha Minchew, doğruladı. Minchew yaptığı açıklamada, "İnanılmaz yetenekli inanılmaz bir insandı. Kesinlikle çok erken gitti. Onunla tanışan herkes ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyor. Herkes hala bu ölüme kafa yormaya çalışıyor, çok özlenecek" ifadelerini kullandı.