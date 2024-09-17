THY uçağında kavga çıkarmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses’ten açıklama

Yayınlanma: 17.09.2024 - 21:24

Güncelleme: 17.09.2024 - 21:24

THY’nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında meydana gelen olayda, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi olmuştu.

THY tarafından kara listeye alınan Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kedisiyle uçakta çektiği fotoğrafı paylaşan Tatlıses, “Dün gece kedim uçakta nefes darlığı çekmeden hemen öncesi sakinleştirmeye çalıştığım video. Videonun başında da gördüğünüz gibi kedimin tuhaf ağız hareketleri artıyor ve sonrasında göz kaymaları başlıyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı. Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı hatta pusete vurdu" dedi.

“VİDEODAKİ GÖRÜNTÜ HAKSIZ ŞİDDETE UĞRADIĞIMA VERMİŞ OLDUĞUM TEPKİDİR”

Kabin memurunun tavırlarından rahatsız olduğunu ileri süren Çıtak Tatlıses açıklamasında, "Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasın rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa beni eliyle taciz etti. Uçaktan indiğimde de aynı davranışlar devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak, tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü. Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanların anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim, fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum. Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda maniple edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir. Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak“ ifadelerini kullandı.