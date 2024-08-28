Tatlıses ailesinden samimi açıklamalar: 'Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz'

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift, katıldıkları programda yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:06
Tatlıses ailesinden samimi açıklamalar: 'Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz'
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına aldı. Ünlü çift, çocuklarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdi. Anne-baba olmanın keyfini süren Tatlıses çifti, son olarak "Saba Tümer’le Bu Yaz" adlı YouTube programına konuk oldu.

Programda konuşan İdo Tatlıses, geçmişte bir dizi projesi için anlaşma yaptığını, ancak sonrasında müzik kariyerine odaklandığını ve büyük bir başarı elde ettiğini anlattı. Şarkıcılık kariyerine devam etme kararını, “Ayda alacağım paranın iki katını bir günde kazanmaya başladım” sözleriyle ifade etti.

İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses’e olan bağlılığını, "Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" diyerek dile getirdi. Yasemin Şefkatli Tatlıses ise bu bağlılığı, "İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” şeklinde yorumladı.

Çift, aralarındaki ilişkiyi kıskançlık değil, güçlü bir bağ olarak tanımladı. İdo Tatlıses, “Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz” diyerek ilişkilerini özetledi.


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