THY'nin İtalya seferleri iptal mi edildi? 19 Haziran'da İtalya'ya hangi uçuşlar iptal edildi?

THY'nin İtalya'ya yarın planladığı bazı seferler iptal edildi. Peki, 19 Haziran'da İtalya'ya hangi uçuşlar iptal edildi? İtalya seferleri neden iptal edildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:02
THY'nin İtalya seferleri iptal mi edildi? 19 Haziran'da İtalya'ya hangi uçuşlar iptal edildi?
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Türk Hava Yolları (THY) İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti. İtalya'ya gidecek yolcular hangi seferlerin iptal edildiğini ve iptalin nedenini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

İTALYA SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Türk Hava Yolları (THY) İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini bildirdi.

19 HAZİRAN'DA İTALYA'YA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ? 

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.



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