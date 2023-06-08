CHP'den intihar eden THY personeline ilişkin önerge

Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:29

Güncelleme: 08.06.2023 - 15:31

Türk Hava Yolları (thy) bünyesindeki Turkish Ground Services (TGS) şirketinde uzun yıllar görev yapan Ömer Koray Özbay, yaşamına son verdi. İntiharı öncesinde çektiği bir videoyu ve 4 sayfalık veda mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Özbay, söz konusu videoda kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Japonya'ya gittiğini, ancak THY'de istasyon müdürü olarak görev yapan Serkan Gündüz'ün kendisine yönelik sistematik baskı uyguladığını ve dayanacak gücü kalmadığını belirtti. Paylaşımının ardından Özbay'dan haber alamayan Özbay'ın arkadaşları saatler sonra ölüm haberini aldıklarını aktardı.

CHP milletvekilleri, Özbay’ın intiharına neden olan iddiaların ortaya çıkarılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in hazırladığı önergede şu değerlendirmeler yapıldı:

“THY’de, son yıllarda kurum bünyesinde yapılan atamalar kamuoyundan büyük tepki çekmiştir. Yine şirket yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP’li siyasiler ve AKP’ye yakın vakıf – dernek üyelerinden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuş ve kurum birçok mobbing – liyakat dışı atama ile gündeme gelmiştir.

“ÖZBAY, YAŞADIĞI SORUNLARI ANLATTIĞI BİR VİDEO ÇEKTİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ”

Geçtiğimiz gün ise THY'nin yer hizmetleri şirketi TGS'de uzun yıllardır görev yapan Ömer Koray Özbay yaşadığı sorunları ve liyakatsizliği bir video çekerek anlattıktan sonra intihar etmiştir. Özbay, Tokyo İstasyon Müdürü S.G.’nin kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B’yi torpille THY'de yönetici olarak işe aldırdığını ve bu aşamadan sonra büyük mobbinge uğradığını ve canına kıyma noktasına geldiğini kaydetmiştir.

“MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI ARZ EDERİZ”

Türk Hava Yolları ve iştiraklerinde yaşanan mobbing iddialarının araştırılması ve personelin yaşadığı diğer sorunların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.”