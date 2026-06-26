TikTok'un karanlık dehlizleri: Algoritmanın gizlediği 'Farlands' tehlikesi nedir?

Milyarlarca videonun her saniye akışa düştüğü TikTok, genel yapısı itibarıyla kullanıcılarına eğlenceli, pozitif ve oldukça sterilize edilmiş bir içerik yelpazesi sunuyor. Ancak son aylarda internet kültürünü yakından takip eden araştırmacılar, uygulamanın yüzeyinin çok altında, yalnızca özel algoritmik manipülasyonlarla ulaşılabilen devasa bir yeraltı dünyası tespit etti. İçerisinde tamamen rastgele, grotesk, yapay zeka tarafından üretilmiş kabusvari figürlerin ve rahatsız edici görüntülerin yer aldığı bu alana kullanıcılar "Farlands" adını veriyor.

'FARLANDS' EFSANESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

"Farlands" kavramının kökeni, popüler video oyunu Minecraft'ın ilk sürümlerinde yer alan bir kodlama hatasına dayanıyor. Oyuncular haritanın sınırlarına kadar yürüdüklerinde, fizik kurallarının çöktüğü, tünellerin ve manzaranın birbirine girdiği deforme olmuş bir alanla karşılaşıyordu. Georgia Üniversitesi Medya Çalışmaları Bölümü'nden Doçent Dr. Jessica Maddox bu durumu, "Minecraft'taki Farlands oyunun sonuydu. İleri gidemeyeceğiniz uç noktaydı. TikTok'taki Farlands de aynı prensibe dayanıyor; ana akımdan koptuğunuz ve internetin tuhaflaştığı o son sınır noktası" sözleriyle açıklıyor.

ŞİFRELİ KODLARLA GİRİLEN TEKİNSİZ BİR DİJİTAL ALAN

Platformda saatlerce ekran kaydırarak, standart öneri algoritmasının sınırlarını zorlayan kullanıcıların zaman zaman bu karanlık tarafa anlık olarak düştükleri rivayet ediliyor. Ancak araştırmacılara göre Farlands'e ulaşmanın asıl yolu, gizli şifrelerden geçiyor. Herhangi bir videonun yorum kısmına bırakılan rastgele harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan diziler, arama çubuğuna kopyalandığında algoritmayı kırarak kullanıcıyı bir anda steril akıştan çıkarıyor.

Bu kodların arkasındaki mantık tam olarak çözülebilmiş değil. Arama sonuçları her kullanıcıya göre değişkenlik gösterirken, karşılaşılan içerikler genellikle düşük piksel kalitesine sahip, çarpıtılmış seslerin kullanıldığı, rahatsız edici ve korku filmlerini andıran "Deep fried" (aşırı filtrelenmiş) videolardan oluşuyor. İncelemelerde, kablolarla televizyona bağlanmış uzaylı figürlerinden deforme olmuş insan yüzlerine kadar pek çok gerçeküstü ve ürkütücü videonun bu şifreli alanın temelini oluşturduğu görülüyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN ALGORİTMALARINA KARŞI BİR "DİJİTAL İSYAN" MI?

Uzmanlara göre Farlands, sadece korkutucu videoların paylaşıldığı bir alt kültür olmanın ötesinde sosyolojik bir başkaldırıyı temsil ediyor. İnternet kültürü araştırmacısı Aidan Walker'a göre bu akımın asıl heyecan verici yanı, devasa teknoloji şirketlerinin tasarladığı algoritmaları kasıtlı olarak yıkmak. Walker, "Platformu inşa edilme amacı dışında kullanıyorsunuz. Hiç kimsenin ne olup bittiğini bilmediği sınırların ötesindesiniz" değerlendirmesinde bulunuyor.

Doç. Dr. Jessica Maddox ise kullanıcıların yapay zeka ve algoritmalar tarafından sürekli olarak ne izlemeleri gerektiğinin dikte edilmesinden yorulduklarını belirtiyor. Maddox'a göre Farlands, insanların kendi çevrimiçi deneyimlerinin kontrolünü ellerine alma çabasının ve algoritmik otoriteye duyulan tepkinin bir yansıması.

GEÇMİŞİN 'CREEPYPASTA' KÜLTÜRÜ YENİDEN DİRİLİYOR

Farlands trendi yeni bir olgu gibi görünse de, temelinde internetin ilk dönemlerindeki "Creepypasta" olarak bilinen dijital korku ve hayalet hikayeleri kültürünü barındırıyor. Ancak içerik üreticileri, bu karanlık videolar aracılığıyla aynı zamanda günümüz teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına yönelik sanatsal bir eleştiri de getiriyor. Videolar genellikle sıradan bir içerik (örneğin bir yemek tadımı) gibi başlayıp, giderek bozulan ve rahatsız edici bir sanatsal performansa dönüşüyor.

Toplumda yavaş yavaş yükselen "akılsız telefonlara" dönüş, kablolu kulaklıkların yeniden popülerleşmesi ve yapay zeka karşıtlığının artmasıyla paralel okunduğunda; TikTok'un gizli köşesi Farlands, günümüz dijital dünyasına ve teknoloji devlerinin sarsılmaz algoritmalarına karşı giderek büyüyen isyanın en tuhaf yansımalarından biri olarak kayıtlara geçiyor.