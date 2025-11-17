TikTok ve Google verileriyle hazırlandı... Dünyanın en kötü 10 turistik noktası belli oldu! Türkiye’den de bir yer listede

Bir bavul depolama şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, dünyanın en hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları belirlendi. Dünyanın dört bir yanından 101 turistik noktayı inceleyen araştırmacılar, TikTok’taki beğeniler ile Google yorumlarını analiz ederek kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Şirketin kurucu ortaklarından Jacob Wedderburn-Day, ünlü turistik noktaların her zaman beklentiyi karşılamadığını belirterek, “Ünlü olması her zaman güzel olduğu anlamına gelmiyor. Ulaşımının zor olması, aşırı kalabalık olması ve fotoğraf ve filmlerdeki gibi gözükmemesi hayal kırıklığı yaratabiliyor” dedi.

EN KÖTÜ TURİSTİK NOKTA: HOLLYWOOD ŞÖHRETLER YOLU

Araştırma sonuçlarına göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Hollywood Şöhretler Yolu, 10 üzerinden 2.67 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. Ünlülerin el izleri ve yıldızlarının bulunduğu kaldırım, bölgenin “tekinsiz” oluşu ve aşırı kalabalık nedeniyle ziyaretçilerin beklentilerini karşılamıyor.





İKİNCİ SIRADA LUT GÖLÜ

Orta Doğu’nun bilinen doğal güzelliklerinden Lut Gölü, güvenlik sorunları, zorlayıcı ulaşım koşulları, yetersiz altyapı ve yüksek fiyatlar nedeniyle düşük puan aldı. Araştırmacılar, bölgedeki istikrarsızlık sebebiyle ziyaretçilerin memnuniyetsizlik yaşadığını belirtiyor.





KAPALIÇARŞI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye’den listeye giren tek turistik nokta ise İstanbul’un dünyaca ünlü Kapalıçarşısı oldu. 10 üzerinden 3.86 puan alan Kapalıçarşı, en kötü üçüncü turistik nokta olarak sıralamada yer aldı. Analistler, Kapalıçarşı’nın çok kalabalık olması, talepkar satıcılar ve yüksek fiyatlar nedeniyle bazı ziyaretçiler için stresli bir deneyim sunduğunu belirtiyor.





LİSTENİN TAMAMI ŞÖYLE:

4- Çin Seddi – Çin

5- Victoria Limanı – Hong Kong

6- MONA – Avustralya

7- Stonehenge – İngiltere

8- Disneyland Paris – Fransa

9- Kilimanjaro Dağı – Tanzanya

10- Machu Picchu – Peru







KAYNAK: stasher.com



