Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:01

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:01

Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan TikTok, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır. Peki, TikTok’ta nasıl para kazanılır? TikTok’tan para kazanma yolları nelerdir?

TİKTOK'TAN PARA KAZANMA ŞANSLARI NELERDİR?

TikTok’ta para kazanmaya başlamadan önce bazı şartları yerine getirmelisiniz. Aşağıda belirttiğimiz temel şartlar, tüm TikTok içerik üreticilerinin uyması gereken şartlardır.

18 yaşından büyük olmak

İçerik Üreticisi Next programının bir parçası olmak

Hesabınızın TikTok Topluluk Kurallarına ve Hizmet Şartlarına uyuyor olması

Bulunduğunuz bölge İçerik Üreticisi Next programına dahil olmalı

Son 30 günde TikTok hesabınızda 3 video paylaşmış olmanız

Minimum takipçi sayısı ve görüntülenme sayısı koşullarını yerine getiriyor olmanız

Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde, TikTok’un kendi içerik üretici programına başvurup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Elbette TikTok’ta tek para kazanma yöntemi bu değil. İçerik üreticisi olmanın haricinde, canlı yayın açarak ve marka temsilciliği yaparak kazanç sağlayabilirsiniz.

TİKTOK'TAN NASIL PARA KAZANILIR?

TikTok’ta izlenmeye göre daha fazla para kazanmak mümkündür. TikTok’ta 10.000 izlenme ile aylık olarak 4500-5000 TL arası kazanç sağlanmaktadır.

Infulencer olup markaların ürünlerini tanıtabilirsiniz

Infulencer olmak, TikTok dahil olmak üzere pek çok sosyal medya uygulamasında para kazanmanın en etkili yoludur. TikTok’ta güzel içerikler ürettiğiniz ve yüksek takipçi sayısına sahip olduğunuz takdirde çeşitli markalarla anlaşma yapabilirsiniz. Anlaşma yaptığınız markaların ürünlerini tanıtarak para kazanabilirsiniz.

Satış ortaklığı ile para kazanabilirsiniz

TikTok’ta takipçi sayınızı yüksek tutarak satış ortaklığı yapabilirsiniz. Anlaşmış olduğunuz markanın veya markaların ürünlerini satarak gelir elde edebilirsiniz.

Hesabınızı büyütüp satabilirsiniz

Pek çok kullanıcı, TikTok’ta yüksek takipçili bir hesap yapabilmek için çok uğraşıyor. Ancak gerçek ve yüksek takipçiye ulaşmak büyük bir çaba gerektiriyor. Hal böyle olunca, birçok kullanıcı hesabını büyütmeye çalışmak yerine yüksek takipçi sayısına sahip bir hesap satın almak istiyor. Sizler de hesabınızı büyütüp satın almak isteyen kişilere satabilirsiniz.