Sosyal medya kullanımı çocukluğa kadar düştü

Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.02.2024 - 03:00

Yaşlarını büyüterek kendilerine sosyal medya hesabı açan çocukların yanı sıra küçük yaşta aileleri tarafından kendisine sosyal medya hesabı açılan çocuklar da mevcut. Öte yandan küçük çocuklar, sosyal medya fenomenlerine özenerek yaşlarına uygun olmayan çeşitli içerikler de üretiyor. İnternete erişim yaşının düştüğüne dikkat çeken uzmanlar, ebeveynlerin ihmal ve istismara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

‘AİLELER BİLİNÇLENMELİ’

Uzman psikolog ve pedagog Ebru Şen, “Sosyal medyadaki ağlar, günümüzde çocukların zihinsel ve duygusal yapılarıyla sosyalleşmelerini etkileyen önemli unsurlardan birisi. Son dönemde sosyal medya fenomenleri ve influencerlar, gençlerin ve çocukların yaşantısında kıymet bilir bir hale geldi. İnternet fenomenlerinin, Youtuberların arasında çok ciddi katkı sağlayacak kişilerin bulunduğu gibi yalnızca günlük yaşamıyla ilgili, gerçek olup olmadığını dahi bilmediğimiz bilgiler paylaşan kişiler de var. Bunun ayırt edilmesi için ailelerin daha bilinçli olmaları gerekiyor” dedi.

‘HAYALLERİ FENOMENLİK’

İlkokul çağındaki çocukların hayallerindeki meslekler arasına artık sosyal medya fenomeni olmak, giydiklerini göstererek para kazanmak gibi şeylerin girdiğini söyleyen Şen, “Gençler ve ergenler para kazanma yollarının yalnız buradan geçtiğini düşünüyor ve hedefliyorlarsa bu durum dikkatimizi çekmeli. Aileler, ‘Sen ne yapacaksın influencer olup’ demek yerine çocukların hangi yaş döneminde bunları söylediklerine bakarak daha uygun cevap verebilirler. Ayrıca ailelerin çocukların takip ettiği içeriklerin ne olduğunu, ne kadar vakit harcadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Çocukların ellerinden telefonu ‘İki saat kullandın yeterli’ diyerek çekip alınmasının çok manası yok” diye konuştu.