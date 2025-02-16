Tilda Swinton gözyaşlarını tutamadı: Sinemaya ara veriyor!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:42

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:42

Bu yıl 75’incisi düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale), ünlü oyuncu Tilda Swinton’a verilen 'Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü' ile açıldı. Ödülünü aldıktan sonra duygusal anlar yaşayan Swinton, gözyaşları içinde mesleğine bir süre ara vereceğini açıkladı.

"BİRAZ MOLA VERME ZAMANI GELDİ"

Ödül töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında sinema sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Swinton, uzun süredir farklı bir şeyler yapmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Son 15 yıldır farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Artık biraz mola verme zamanı geldi. Sinema dünyası bazen acımasız olabiliyor ve ben de bir süredir bunun etkisi altındayım."

"BU YILIN GERİ KALANINDA FİLM ÇEKMEYECEĞİM"

Ödül töreninin ardından konuşan Swinton, pazartesi günü ülkesi İskoçya'ya döneceğini açıkladı. Yeni bir döneme girdiğini ifade eden oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımda uzun zamandır beklediğim yeni bir sayfa açılıyor. Bunun ne olduğunu söyleyemem ama bildiğim bir şey var; bu yılın geri kalanında film çekmeyeceğim."

Ünlü oyuncunun ne kadar süre ara vereceği bilinmezken, hayranları ve sinema dünyası Swinton’ın dönüşünü merakla bekliyor.