'Yandaki Oda' ile beyaz perdeye dönmüştü: Tilda Swinton emekliliği düşünüyor

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:45

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi, Doktor Strange, Narnia Günlükleri, Constantine ve Vanilla Sky gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Tilda Swinton, emekli olabileceğini açıkladı. Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Swinton, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY İYİYKEN BIRAKIRIM"

64 yaşındaki oyuncu, son röportajında Hollywood’a veda etmeyi düşündüğünü ifade etti. Swinton, “Her zaman her filmin, son filmim olmasını amaçladım. Başından sonuna kadar çok eğlendiğim için hiçbir şeyi mahvetmek istemedim. Her zaman kendime, 'Bu film oyunculuğa veda için iyi bir film. Her şey iyiyken bırakırım' diye düşündüm” dedi.

THE ROOM NEXT DOOR HAKKINDA

Pedro Almodóvar’ın yazıp yönettiği The Room Next Door, yıllarca görüşmeyen iki arkadaşın bir tesadüfle yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Filmde Swinton’a Julianne Moore ve Alessandro Nivola gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Tilda Swinton, 2008 yılında "Michael Clayton" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmış ve Hollywood’un saygın isimlerinden biri haline gelmişti. Emeklilik kararı, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.