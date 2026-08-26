Tip 2 diyabet riskine karşı beslenme uyarısı: Sağlığı tehdit eden 4 temel gıda grubu açıklandı

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo ve hızlı tüketim alışkanlıkları, kronik metabolizma rahatsızlıklarını küresel boyutta tırmandırmaya devam ediyor. İngiltere Diyabet Derneği (Diabetes UK) bünyesinde görev yapan beslenme uzmanları ve tıp bilim insanları, toplumda hızla yayılan tip 2 diyabet (şeker hastalığı) riskini azaltmak adına beslenme rehberi yayımladı. Uzmanlar, diyabeti önlemenin yolunun katı diyetlerden ziyade doğru ve sağlıklı gıda tercihlerini sürdürülebilir kılmaktan geçtiğini vurguluyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER VE MEYVE SULARI KAN ŞEKERİNİ TIRMANDIRIYOR

Rehberde ilk sırada yer alan en tehlikeli grup şekerle tatlandırılmış içecekler oldu. Gazlı içecekler, aromalı kahveler, paketli meyve suları ve smoothie'lerin yüksek miktarda serbest şeker içerdiğini belirten uzmanlar; bu ürünlerin yerine su, şekersiz çay veya sade filtre kahve tüketilmesi gerektiğini bildiriyor.

Meyve suyunun sağlıklı bir alternatif olduğu yönündeki yaygın yanlış kanıya dikkat çeken tıp uzmanları, hazır ya da sıkma meyve sularının günlük tüketiminin bir küçük bardak (150 ml) ile sınırlandırılmasını, lif alımı için meyvenin kendisinin tüketilmesini tavsiye ediyor.

RAFİNE BEYAZ KARBONHİDRATLAR YERİNE TAM TAHILLI GIDALAR TERCİH EDİLMELİ

Kan şekerindeki ani dalgalanmaların ana sorumlularından biri olarak işlenmiş beyaz karbonhidratlar gösterildi. Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve beyaz undan yapılan makarnaların glisemik indeksinin yüksek olması nedeniyle kan şekerini çok hızlı yükselttiği kaydedildi.

Uzmanlar, metabolik dengeyi korumak adına beyaz karbonhidratlar yerine esmer pirinç, tam buğday makarnası ve tam tahıllı ekmeklerin beslenme rutinine dahil edilmesini öneriyor.

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ KISITLANMALI

İşlenmiş et ürünleri ile tip 2 diyabet gelişimi arasında doğrudan ilişki bulunduğunu belgeleyen araştırmalara atıfta bulunan Diabetes UK, salam, sosis, jambon ve konserve etlerin tüketiminin durdurulması gerektiğini vurguluyor. Kırmızı et alımının da sınırlandırılması gerektiğini bildiren uzmanlar, protein ihtiyacının mercimek, nohut, balık, yumurta ve tuzsuz kuruyemişlerden karşılanmasını salık veriyor.

İŞLENMİŞ TAVUK VE HİNDİ ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Kümes hayvanlarının sağlıklı bir protein kaynağı olduğu kabul edilmekle birlikte, işlenmiş ve ambalajlanmış tavuk veya hindi ürünlerinin koruyucu maddeler, yüksek tuz, fosfat ve ilave şeker içerdiğine dikkat çekiliyor. Sağlıklı bir metabolizma için katkı maddeli kümes hayvanı ürünlerinden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.