Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? Tıp Bayramı tarihçesi

14 Mart Tıp Bayramı özellikle sağlık çalışanları ve hekimler açısından büyük önem taşıyor. Her yıl ülkemizde kutlanan Tıp Bayramı bu yıl da kutlanıyor. Peki, Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? Tıp Bayramı tarihçesi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:34
Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? Tıp Bayramı tarihçesi
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Tıp Bayramı 1976'dan beri 1 hafta boyunca kutlanmaktadır. Her yıl ülkemizde kutlanan Tıp Bayramı bu yıl da kutlanıyor. Peki, Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? Tıp Bayramı tarihçesi

TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

Tıp Bayramı, Türkiye'de her yıl 14 Mart günü kutlanır. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

14 MART TIP BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

DÜNYADA TIP BAYRAMI

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.


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