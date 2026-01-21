Tırnaklarınız ipucu veriyor olabilir: Akciğer kanserinde “çomak parmak” belirtisi

Akciğer kanseri, erken tanının zor olduğu hastalıklar arasında yer alıyor ve çoğu vakada hastalık, hücreler vücuda yayıldıktan sonra fark edilebiliyor. Nefes darlığı, hırıltı ve uzun süren öksürük gibi şikâyetler en bilinen belirtiler arasında olsa da, daha az bilinen bazı işaretler de bulunuyor. Bunlardan biri, parmak uçlarında görülen “çomaklaşma” (clubbing) olarak tanımlanan değişim. Uzmanlar, tırnakların bastırıldığında ortaya çıkan küçük “elmas boşluğunun” kaybolmasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

“ELMAS BOŞLUĞU” TESTİ: PARMAK UÇLARINA BAKIN

İki elinizin tırnaklarını uç uca getirip bastırdığınızda, tırnak diplerinde küçük bir elmas şeklinde açıklık oluşması bekleniyor. Bu açıklık yoksa, parmak uçlarında şişme ile seyreden çomak parmak belirtisi söz konusu olabilir.Bu durumun her zaman akciğer kanseri anlamına gelmediği belirtilse de, olası bir sağlık sorununa işaret edebileceği için doktora başvurulması öneriliyor.

ÇOMAK PARMAK NASIL İLERLİYOR?

Çomak parmak tablosunun aşamalar halinde gelişebileceği ifade ediliyor. Buna göre süreç genellikle şu şekilde ilerliyor:

Tırnak tabanında yumuşama

Tırnak yatağı çevresindeki derinin parlak görünmesi

Tırnağın yan profilden bakıldığında normalden daha fazla kıvrılması

Zamanla parmak uçlarında büyüme ve şişlik (yumuşak dokuda sıvı birikimine bağlı)

Bu değişimler, kişinin günlük hayatında kolay fark edilmeyebilir. Ancak el ve tırnak görünümündeki kalıcı farklılıklar, erken değerlendirme için önemli kabul ediliyor.

“TEK BELİRTİM BUYDU” DİYEN HASTADAN UYARI

Akciğer kanseri hastası Brian Gemmell’in, yaşadığı tek belirtinin çomak parmak olduğu aktarıldı. Gemmell, şüphe duyulan her durumda hekime başvurulması gerektiğini vurgulayarak, “Endişelendiğiniz bir şey varsa doktora gidin. Aile hekimleri bunun için var. Mümkün olan en kısa sürede gidin” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR: “ERTELEMEYİN, RANDEVU ALIN”

Batı Lancashire’da görev yapan pratisyen hekim Dr. Helen Piercy de erken başvurunun önemine dikkat çekti. Piercy, “Sizi endişelendiren bir belirti ya da bulgu fark ederseniz aile hekiminize başvurun. Önce randevu için arayın, değerlendirme yapılır. Gerekirse yüz yüze muayeneye çağrılırsınız. Korkmayın, telefonu elinize alın” dedi.

AKCİĞER KANSERİNDE GÖRÜLEBİLECEK BELİRTİLER

Akciğer kanserinin belirtileri kişiden kişiye değişebiliyor. Bazı kişilerde birden fazla belirti görülebilirken, bazı kişilerde uzun süre belirti olmayabiliyor. Dikkat edilmesi önerilen yaygın şikâyetler şöyle sıralanıyor:

Sık tekrarlayan göğüs enfeksiyonları

Üç haftadan uzun süren geçmeyen öksürük

Nefes darlığı

Göğüs ve/veya omuz ağrısı

Yüz veya boyunda şişlik

Açıklanamayan yorgunluk, halsizlik

Öksürüğün karakterinin değişmesi ya da kötüleşmesi

Ses kısıklığı

Hırıltılı solunum

Kanlı balgam ya da öksürükle kan gelmesi

Bu belirtilerin her zaman akciğer kanseri anlamına gelmediği vurgulanırken, şikâyetlerin sürmesi veya artması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade ediliyor.